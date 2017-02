'Simpel filmpje pakt groots uit', zingende Tommie en Bennie Jolink succes op Facebook

ARNHEM - Een oud filmpje van een zingende Tommie uit Sesamstraat en Achterhoeker Bennie Jolink zorgt voor een groot succes op Facebook, zo heeft de land- en tuinbouworganisatie LTO Noord ervaren.

Het filmpje van Tommie en Bennie Jolink is al vijf jaar oud, maar LTO Noord vond het een leuk idee om de video nog eens te tonen aan hun volgers op Facebook. Alleen had Gea Lenselink de gevolgen niet voorzien. 'Het was een simpel ideetje dat uitgroeit tot iets groots. Ik wilde laten zien hoe mooi de boerderij is en sindsdien heb ik megaveel nieuwe volgers'.

Meer succes

Inmiddels is het filmpje al 65.000 keer bekeken sinds vrijdag. Daarnaast werd het al bijna 1000 keer gedeeld en leverde het filmpje honderden likes en reacties op. Dat succes had Gea een paar dagen eerder ook al. 'Toen plaatste ik een filmpje over klompen maken, dat was net zo'n succes. Dat werd 1300 keer gedeeld.'

Al met al lijkt Gea de perfecte Facebookbeheerder te zijn voor LTO. 'Ik krijg er wel wat feeling voor', zo lacht ze.