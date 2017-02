'Het interesseert mij niets'; vrouw gaat na bon toch weer rijden

ZUTPHEN - Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, toch? Een vrouw uit Zutphen bewees zondagnacht het tegendeel: ze werd twee keer op de bon geslingerd omdat ze zonder geldig rijbewijs reed.

Surveillerende agenten zagen de vrouw rijden en besloten haar te controleren. Ze bleek geen geldig rijbewijs te hebben, wat resulteerde in een bekeuring. De Zutphense reageerde volgens de politie nonchalant en zei dat het haar niets interesseerde en de volgende keer zo weer zou gaan rijden.

De vrouw voegde de daad bij het woord, want even later kwamen de agenten haar weer tegen. Ze kwam er ook deze keer vanaf met een proces-verbaal. De volgende keer wordt haar auto in beslag genomen, aldus de politie.