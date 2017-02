Onderzoek: oorlogsgraven Javazee geschonden uit winstbejag

Foto: publiek domein

ARNHEM - Wat eind vorig jaar al werd vermoed en door nabestaanden werd gevreesd is nu, na nieuw onderzoek, de harde realiteit. Drie Nederlandse schepen die in 1942 ten onder gingen tijdens de beruchte Slag in de Javazee zijn van de zeebodem verdwenen. De wrakken, stalen zeemansgraven van vele honderden omgekomen marinemensen, zijn geborgen en waarschijnlijk als schroot verhandeld.

De drie oorlogschepen, de kruisers De Ruyter en Java en torpedobootjager Kortenaer maakten deel uit van een geallieerd flottielje onder commando van schout-bij-nacht Karel Doorman dat in de Javazee slag leverde met de Japanners. De geallieerden wilden voorkomen dat de Japanners verder konden opstomen richting Java, Sumatra en Zuid-Oost Azië. In de confrontatie die volgde moesten de geallieerden het afleggen tegen de Japanners met hun superieure schepen en bewapening. De slag kostte zo'n 2500 matrozen het leven onder wie zo'n 900 Nederlanders. Tien geallieerde schepen gingen verloren, Uit onderzoek blijkt nu dat ook de wrakken van een aantal andere schepen, waaronder een aantal Britse, van de zeebodem zijn gelicht. De resultaten zijn maandag aangeboden aan minister Jet Bussemaker die een bezoek brengt aan Indonesië. 'Schuldige moet worden gezocht' Vast staat dat de wrakken weg zijn, en dat daarmee oorlogsgraven zijn geschonden, Onbekend is nog hoe een en ander is het werk is gegaan en wie de schepen heeft geborgen. Dat moet verder worden onderzocht. Winstbejag lijkt het meest waarschijnlijke motief. Eerder werd al gezegd dat de schrootwaarde van de wrakken aanzienlijk is. In een reactie op het onderzoek zei minister Bussemaker dat de zaak, hoe tragisch ook, niet meer is terug te draaien, Indonesië en Nederland hebben afgesproken nauwer te zullen samenwerken, om maritiem erfgoed samen te beschermen.