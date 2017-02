Arrestatieteam valt woning binnen: 3 aanhoudingen

Archieffoto

ERMELO - Een arrestatieteam is in de nacht van zondag op maandag een woning in Ermelo binnengevallen. Daarbij zijn drie aanhoudingen verricht.

Volgens wijkagent Jelle van Heerikhuize werden twee arrestanten gezocht wegens onttrekking aan detentie/enkelbandtoezicht en bedreiging. De inval werd gedaan in verband met een lopend onderzoek ergens anders in Nederland. Naast de aanhoudingen nam de politie ook twee wapens in beslag.