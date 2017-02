Brand in vuilniswagen in Rozendaal door vuurwerk

Foto: Facebook Politie Rheden/Rozendaal

ROZENDAAL - De brand in de vuilniswagen in Rozendaal op woensdag 11 januari is veroorzaakt door vuurwerk dat vermoedelijk in een afvalcontainer zat. Dat meldt de gemeente Rozendaal.

Bij de brand in de vuilniswagen aan de Hertog van Gelrestraat kwam veel rook vrij. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat er schade ontstond. De schade wordt geschat op 4500 euro. De gemeente Rozendaal waarschuwt om geen vuurwerk in een afvalcontainer te stoppen, maar in te leveren op de gemeentewerf. Lees ook: Brandweer rukt uit voor vlammen in vuilniswagen

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden