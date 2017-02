Gladheid lijkt mee te vallen in Gelderland

ARNHEM - Code geel in Gelderland, dat meldde het KNMI zondagavond. Tot maandagmorgen 10.00 uur moeten automobilisten rekening houden met mogelijke gladheid op de wegen.

Voor zover bekend zijn er nog geen grote ongelukken op snelwegen gebeurd door de mogelijke gladheid. Maar op sommige fietspaden is het nog wel behoorlijk glad, zo merkt Mark Wolvenne uit Terwolde.

Daar zullen ze in Ede niet zo snel last van hebben, want daar hebben ze sinds september een verwarmd fietspad, als proef. En dat werkt, zo merken mensen op.