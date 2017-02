Voor vijfde keer staking Recticel

KESTEREN - Voor de vijfde keer op rij staakt weer een deel van het personeel van schuimvullingenfabrikant Recticel. De staking begon gisteravond al. Vrijdag was de vierde staking bij de de twee vestigingen in Kesteren en Buren.

Schuimvullingenfabrikant Recticel en vakbond FNV staan lijnrecht tegenover elkaar in een cao-conflict. De FNV wil een loonsverhoging van 3 procent, Recticel wil volgens de bond niet verdergaan dan 0,6 procent. Directeur Rob Nijskens van het bedrijf ontkent dat.

Bemiddelaar

'Een bemiddelaar onderzoekt de mogelijkheden voor een oplossing', zegt Francien de Jong van de vakbond FNV. Daarvoor moeten beide partijen met elkaar in gesprek. En dat is nog steeds niet gebeurd. Vrijdag liet directeur Nijskens weten: 'We hebben in december al laten weten dat we meer willen bieden', We hebben bewogen.' Hoeveel wil hij niet zeggen. Volgens Nijskens wil de bond niet met hem in gesprek.

Problemen met levering

Intussen begint Recticel de gevolgen van de staking te merken, zegt directeur Nijskens. 'Onder meer bij de transportafdeling. We kunnen niet alles leveren.'