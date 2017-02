Sem (13) hackt eigen school: 'Ik zou nu namens de leraar berichten kunnen sturen'

WARNSVELD - Het is een peulenschilletje om de computers van een school te kraken. Dat bewijst de 13-jarige Sem uit Warnsveld.

In het Zapp Weekjournaal liet de puber zien hoe hij op het Isendoorn College in zijn woonplaats de wachtwoorden van de leraren te pakken kreeg. Dat deed hij met een hackprogramma dat hij zelf ontwikkelde.

Op het moment dat zijn docent even het lokaal uit was, stopte hij een USB-stick met het programmaatje in diens computer en even later was hij in het bezit van alle wachtwoorden.

Kijk de reportage over Sem terug:

Geen kwade bedoelingen

Gelukkig voor de school heeft de jeugdige hacker geen kwade bedoelingen. 'Ik zou nu namens de leraar berichten naar mensen kunnen sturen en dan denken ze dat het de leraar is. Dat zou je ook met de mail kunnen doen. Het is gevaarlijk', waarschuwt Sem. Hij wil de school vooral helpen om zich beter te beveiligen.

'Ik had de netwerkbeheerder verteld wat ik had gedaan. Eerst dachten ze dat kan niet, want er zit een bescherming op de USB. Normaal kun je geen programma's opstarten van de USB, maar dat lukt dus wel. Daardoor kon ik alles zien. Ze hadden niet verwacht dat ik erin zou komen. Ik denk wel dat ze er blij mee zijn, want nu weten ze hoe ze het moeten oplossen', legt de 13-jarige uit in het Zapp Weekjournaal.

'Hacks kunnen gevaarlijk zijn'

Sem, die zich de computertaal helemaal zelf eigen maakte, erkent dat hacks gevaarlijk kunnen zijn voor een land als Nederland. 'Met computers kun je vaak meer schade aanrichten dan met wapens', benadrukt hij. 'Met computers kun je direct diep naar binnen. In een oorlog heb je soms een paar jaar nodig om vooruitgang te boeken. Maar met hacken heb je maar een kwart dag nodig om kostbare informatie te krijgen.'

De leerling van het Isendoorn College vindt het daarom slim van Defensie om jonge hackers in dienst te nemen. 'De toekomst wordt toch steeds meer met computers. Hoe jonger je begint met computers, hoe meer je ervan leert. Als je nu begint met opleiden, dan krijg je krachtigere mensen qua computers.'

De jonge Achterhoeker voelt er wel wat voor om aan het werk te gaan als computerbeveiliger bij de luchtvaart of in het leger. 'Als ze mij bellen, dan zou ik het zeker doen.'