Man verstopt 3000 euro in achterbank huurauto

ERMELO - De politie in Ermelo heeft 3000 euro aangetroffen in een huurauto. De briefjes van 20 zaten verstopt in de steun van de achterbank.

Surveillerende agenten zagen de wagen in de nacht van zondag op maandag rijden in het dorp. Omdat het voertuig eerder was gebruikt bij misdrijven, lieten ze de bestuurder stoppen. Volgens wijkagent Jelle van Heerikhuize was de man niet erg spraakzaam. Bovendien rammelde zijn verhaal aan alle kanten.

Criminelen gebruiken huurauto's

Toen de politie de auto doorzocht, stuitte ze op het pak geld. Dat is in beslag genomen. Volgens Van Heerikhuize komt het geregeld voor dat wagens worden gehuurd en vervolgens worden uitgeleend aan criminelen.

Het geld is meegenomen naar het bureau in Harderwijk en daar in een kluis gelegd. De politie probeert de herkomst te achterhalen.