Het is weer raak in Culemborg, auto volledig uitgebrand

CULEMBORG - Het was al weer 1,5 maand geleden, maar in de wijk Terweijde in Culemborg is de afgelopen nacht weer een auto volledig uitgebrand.

Het gebeurde rond een uur of één in de Hogendorpstraat in Culemborg. Toen de brandweer aankwam stond de auto volledig in brand. De brand was snel geblust, maar van de auto, een Mercedes, bleef weinig meer over.

De politie gaat ervan uit dat deze brand is aangestoken. Er is nog geen spoor van de dader(s).

De wijk Terweijde in Culemborg werd maanden geteisterd door tientallen autobranden, maar sinds de jaarwisseling was het even rustig.

