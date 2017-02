Wens zangeres Lisanne Spaander komt uit

HARDERWIJK - Voor de 18-jarige zangeres Lisanne Spaander komt weer een wens uit. Ze mag op 18 februari optreden met musicalzangeres Pia Douwes.

En dat gaat de 18-jarige Lisanne uit Harderwijk niet op de minste locatie doen. Ze mag met haar voorbeeld optreden in het DeLaMar theater in Amsterdam. Ze zingen gezamenlijk twee liedjes en Lisanne zal ook haar eigen nummer 'Vechtersbaas' laten horen.

Het is niet de eerste keer dat Lisanne Spaander en Pia Douwes elkaar gaan ontmoeten. In 2015 ging Lisanne's allerliefste wens in vervulling toen ze een masterclass van Pia Douwes kreeg van de 53-jarige Amsterdamse.

Meerdere duetten

De 18-jarige Lisanne werd in 2014 geconfronteerd met botkanker. Daarover schreef ze het nummer 'Vechtersbaas' en mocht ook al optreden met Marco Borsato in een uitverkocht Ziggo Dome in Amsterdam. Ook heeft Jeroen van der Boom een duet met haar opgenomen.