Op pad met de Ridders van Gelre - 11 maart Ontdek Hulhuizen

GENDT - Eén van de plaatsen die 200 jaar geleden van Pruisen naar Gelderland kwamen, is Hulhuizen. De buurtschap telt tegenwoordig 120 huizen en de inwoners zijn enorm trots op de geschiedenis van hun woonplaats.

Ze nodigen zaterdag 11 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur iedereen uit om Hulhuizen te ontdekken.

Startlocatie is zaal Concordia aan de Waaldijk 23 (voor de navigatie: toets als plaatsnaam Gendt in, maar vertel dat niet aan de bewoners van Hulhuizen).

Alleen het prachtige uitzicht over de Waal is al een bezoek waard.

Na een verhaal over de interessante geschiedenis van Hulhuizen start een wandeling van ongeveer 3 kilometer door Hulhuizen. Eén van de hoogtepunten is de Mariakapel in de tuin van Jos Niels.

Laat u verrassen!