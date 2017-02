Op pad met de Ridders van Gelre - 4 maart Vaar mee naar Millingen

TOLKAMER - Precies 200 jaar geleden werd Gelderland een beetje groter. Dorpen die eerder bij het hertogdom Kleef en later het Koninkrijk Pruisen hoorden, gingen op 1 maart 1817 over naar Gelderland (en het Koninkrijk der Nederlanden).

Het gaat om Lobith, Tolkamer, Kekerdom, Leuth en Hulhuizen.

Zaterdag 4 maart gaan we dat vieren. Om 10.00 uur mag iedereen vanaf de Europakade in Tolkamer meevaren naar Millingen. Op het schip is een éénmalige tentoonstelling over de Kleefse enclaves te zien die 200 jaar geleden bij Gelderland kwamen.

Historicus Emile Smit houdt een voordracht.

Rond 11.15 uur is het schip terug aan de Europakade en begint de officiële viering met een toneelstuk, een vendelhulde door de schutterij en een optreden van de Leo Harmonie.