Drugslab gevonden in Arnhem

ARNHEM - De politie doet zondagavond onderzoek naar een drugslaboratorium. Ook de brandweer is daarbij aanwezig.

Het gaat om een klein drugslab dat is gevonden in een appartementencomplex op het Loppersumhof in de Arnhemse buurt Vredenburg.

Brandweermannen zijn met zuurstofmaskers op naar binnen gegaan.

De bewoners van de andere appartementen kunnen daar blijven. Mensen die nu thuiskomen, moeten van de politie wachten en kunnen op dit moment niet naar binnen.

Zodra er meer informatie is, wordt dit artikel aangevuld.