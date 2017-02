Nadine Visser pakt titel op 60 meter horden

APELDOORN - Atlete Nadine Visser uit Arnhem heeft haar Nederlandse indoortitel op de 60 meter horden geprolongeerd.

Ze liep een tijd van 7,98 seconden, een persoonlijk record. Enkele weken geleden had ze al de limiet gelopen voor het EK Indoor in Belgrado. Anouk Vetter uit Arnhem viel net naast het podium, ze werd vierde.

Visser werd vorige week ook al indoorkampioen meerkamp. "Het gaat wel zoals ik wil, maar indoor is toch een stuk minder belangrijk dan outdoor. En de meerkamp is veel belangrijker, zeker omdat er later dit jaar een WK is. Daar ga ik straks via Götzis naartoe werken."

Over haar vorm is net 22 jaar geworden atlete nog niet eens zo tevreden. "Wat horden betreft wel. Maar met de meerkamp vorige week was ik nog niet zo blij. De horden en de kogel gingen goed, maar de andere onderdelen moeten nog een stuk beter. Ik ben goed op weg, maar ik ben er nog lang niet."