Na jaar werk heeft synagoge eindelijk nieuwe Tora-rol

NIJMEGEN - Een bijzonder cadeau voor de joodse gemeenschap in Nijmegen: een nieuwe Tora-rol. Afkomstig uit Israël, met de hand geschreven.

Het maken van de rol, met daarop de eerste vijf boeken van Mozes, heeft een jaar gekost. Zondag werd de rol de Nijmeegse synagoge binnengebracht en dat gebeurde met veel rituelen. Zo werden de laatste woorden ingeschreven en wordt de rol met zang en dans binnengehaald.

De rol is een geschenk van Mirjam Bloemendal, ter nagedachtenis aan haar man die hoogleraar in Nijmegen was.