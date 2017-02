Atleet Thijmen Kupers viert zijn tiende titel in Lengel

APELDOORN - Thijmen Kupers is enorm trots op zijn tiende nationale titel op de 800 meter.

De atleet uit Lengel sloeg toe op het NK Indoor in Apeldoorn zondagmiddag.

"Dit is nummer tien en nummer zes indoor. Dit is wel heel erg gaaf. Het klinkt heel vet, tien keer Nederlands kampioen. En zes op een rij. Dat is uniek, want dat was vijf op een rij ook wel. Ik had hier bijna niet gestaan, want afgelopen week heb ik getest of ik wel mee kan doen. Het kwam van ver."

Kupers liep ook nog de EK-limiet. "Dit is wel het weekend van de opluchting, want ik wist niet hoe de vorm precies was. Ik ga nu terug naar Lengel. Ik slaap altijd lekker bij mijn ouders. Ik kan ze nu weer mooi een medaille laten zien."