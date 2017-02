Sneeuw, een stier en autobranden: deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Let it snow

Sneeuw, het is fascinerend en wij zijn er massaal in geïnteresseerd. Het bericht dat er sneeuw op komst was, is het meest gelezen bericht van de afgelopen weken.

Overigens is het pak dat er het weekend is gevallen voorlopig de laatste sneeuw. De temperaturen stijgen en de komende week worden dubbele cijfers verwacht.

Losgeslagen stier

Ook het bericht van een losgeslagen stier werd veel gelezen. Afgelopen maandag brak het dier los in Dodewaard en bij zijn ontsnappingspoging werd een man de lucht in geslingerd. Uiteindelijk werd de stier getraceerd en is het beest doodgeschoten.

Auto's volkszanger in brand

Bij de meest gelezen artikelen staan ook de verhalen over de uitgebrande Mercedessen van volkszanger Frank van Etten uit Apeldoorn. De autobrand is zeer vermoedelijk aangestoken. Van Etten vertelde dat hij is afgeperst en zijn huis uit is gejaagd. Zondag bleek dat één van de auto's, bij de garage, opnieuw in brand is gevlogen. Ook nu gaat de politie uit van brandstichting.