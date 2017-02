De moord op de Poolse fruitplukster en het geheim van de Plusbus. Dit is het nieuws van maandag 13 februari

ARNHEM - Waarom bracht een 34-jarige Pool in Ophemert zijn 37-jarige vrouw om het leven? Vandaag moet hij voor de rechter verschijnen. De Plusbus Rheden Rozendaal is een groot succes. Wat is het geheim?Dit is het nieuws van maandag 13 februari.

Rechtbank buigt zich over moord op Poolse fruitplukster Een 37-jarige Poolse fruitplukster wordt in mei 2016 vermist. Haar 34-jarige man wordt enkele dagen na de vermissing aangehouden als hij zelfmoord probeert te plegen. Ondertussen blijft de politie zoeken naar haar lichaam, dat pas op donderdag 2 juni wordt gevonden - een week na haar vermissing. Vandaag komt de echtgenoot voor de rechtbank in Arnhem. Wat is het geheim van de Plusbus? Over het openbaar vervoer zijn vaak klachten. De gebruikers van de Plusbus Rheden Rozendaal zijn juist blij met deze vorm van vervoer. Het aantal passagiers is zo hard gegroeid dat de gemeenten de subsidie fors opschroeven. Wij maken vandaag een ritje met de Plusbus. Wat is het geheim achter dit succes? Er worden weer bomen gekapt in Epe Het zal de leden van actiegroep Ons Mooi Epe pijn doen, maar de kans is groot dat de provincie vandaag verder gaat met de kap van de bomen naast de Heerderweg in Epe. Afgelopen weekend werd bekend dat de rechter heeft besloten dat er juridisch geen obstakels meer zijn die de kap van 225 bomen tegenhoudt. Zie ook: Rechter maakt bomenkap Heerderweg toch mogelijk