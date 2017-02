Kinderen van Turkse gastarbeiders in de Achterhoek

ULFT - Over Turkse gastarbeiders in de Achterhoek is niet zoveel bekend, ontdekten docente Neşe Yalvaς en journaliste Pinar Bakirhan. Als kinderen van Turkse gastarbeiders willen ze daar met het project 'Bekend maakt Bemind' verandering in brengen.

'Een gastarbeider vertelt over de selectieprocedure en aankomst in Nederland', vertelt Pinar. 'De ander over het wonen in pensions en het wonen in fabrieken. Een Turkse vrouw vertelt voornamelijk over de gezinshereniging, een ex-personeelschef vertelt over zijn reis naar Turkije destijds, een maatschappelijk werkster over de hulpverlening en de Nederlandse ex-vrouw van een gastarbeider over de relatie en de cultuurverschillen.'

Er kwamen veel tranen los

Bakirhan en Yalvaç startten in januari vorig jaar met 'Bekend maakt bemind' en hebben het als emotioneel ervaren. 'De geïnterviewden waren namelijk erg openhartig en na afloop gingen we ook bij iedereen langs om het verhaal voor te lezen. En daar kwamen heel veel tranen los.'

Ook voor henzelf was het soms emotioneel, bijvoorbeeld bij het bezoek aan de fabriek waar de opa en vader van Yalvaç gewerkt hebben. 'We zagen daar de omstandigheden en toen hadden we echt wel een moment van ‘wauw, dit is wat onze grootouders en ouders voor ons hebben doorstaan.’

Presentatie in De Gruitpoort

Het project ‘Bekend maakt bemind’ wordt 19 februari vanaf 14.30 uur gepresenteerd in De Gruitpoort in Doetinchem.