Kupers weer nationaal kampioen op 800 meter

Foto: Omroep Gelderland - Archief

APELDOORN - Atleet Thijmen Kupers uit Lengel is in Apeldoorn voor de zesde keer op rij Nederlands kampioen op de 800 meter indoor geworden. Hij deed dat in 1.49,21.

Het is al de tiende nationale titel op de 800 meter voor Kupers. Naast de zes indoortitels was hij ook al vier keer de beste op een buitenbaan. De atleet kwalificeerde zich zaterdag al voor het EK.