Voetstappen in sneeuw verraden inbreker

Foto: Pixabay

ARNHEM - De politie heeft in Arnhem twee mannen aangehouden voor een poging tot woninginbraak. Een van de verdachten kon worden gearresteerd, omdat hij voetstappen in de sneeuw had achtergelaten.

Na een melding dat er mogelijk werd ingebroken aan de Noord en Zuidstraat kon één verdachte worden aangehouden, een spoor in de sneeuw leidde naar de tweede. Volgens de politie zijn er vermoedelijk meer mensen bij de inbraak betrokken.