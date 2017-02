Jong Vitesse - TEC Tiel afgelast vanwege sneeuw

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In de Tweede Divisie is de wedstrijd tussen Jong Vitesse en TEC Tiel afgelast. Door de fikse sneeuwval is het veld niet bespeelbaar.

Zaterdag konden de wedstrijd van De Treffers, tegen HHC Hardenberg, en FC Lienden, tegen Jong Sparta, ook al geen doorgang vinden. Wanneer de wedstrijden nu worden gespeeld is niet bekend.