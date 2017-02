Kankerpatiënt maakt muziek met favoriete artiesten

CULEMBORG - Melvin Swart uit Culemborg is ongeneeslijk ziek. Hij verliest de strijd tegen kanker.

Hij kiest ervoor met alternatieve middelen zijn leven nog zo aangenaam mogelijk te maken. En hij heeft nog veel wensen, die staan op zijn bucket list.

Swart is muziekliefhebber en dan vooral van de Nederlandse urban scene. Een van zijn wensen is een foto met handtekening van al zijn favoriete artiesten.

Velen geven daaraan gehoor, maar Lloyd de Meza, Brandon Romeo en rapper SugaCane gaan nog een stapje verder. Ze gingen bij hem langs. Met een verrassing (zie het filmpje op YouTube).

Het nummer dat gemaakt is heet All about you en komt binnenkort uit met een videoclip. De opbrengsten gaan naar een organisatie die zich inzet voor de aanpak van kanker.