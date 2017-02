Grote schade bij brand in boerderij Barneveld

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Op de Donkervoorterweg in Barneveld heeft brand gewoed in een boerderij met een rieten kap. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt.

De schade aan de boerderij is groot. De brand was wel snel onder controle, omdat het brandende riet verwijderd kon worden. De brand is mogelijk ontstaan door een schoorsteenbrand.