Dronken bestuurder rijdt rond met uitgeklapte airbags

Foto: Politie Harderwijk

HARDERWIJK - De politie heeft in Harderwijk in de nacht van zaterdag op zondag een 42-jarige bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed. De automobilist had vijf keer de toegestane hoeveelheid op en reed rond in een zwaar beschadigde auto, inclusief uitgeklapte airbags.

De bestuurder was tegen een lantaarnpaal geknald, maar reed vrolijk verder. Uiteindelijk kon de bestuurder in het centrum van Harderwijk worden aangehouden. Hij blies 1050 ug/l, dat is vijf keer de toegestane hoeveelheid. Volgens de wijkagent reed de bestuurder in de auto van zijn moeder. De wagen is zwaar beschadigd.