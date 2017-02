Kashia haat het voetbal nu even

ARNHEM - Vitesse-aanvoerder Guram Kashia was na afloop van Vitesse-Willem II gefrustreerd. Hij snapte even niet hoe de Tilburgers uit Arnhem met drie punten waren vertrokken.

'We speelden vandaag niet goed en ik ben niet blij met deze wedstrijd. We hebben veel kansen gehad en we moesten de eerste treffer maken, dan is het een heel andere wedstrijd. Maar in de laatste vijf minuten komen er twee goals uit het niets, dat is pijnlijk want we hadden goede zaken kunnen doen op de ranglijst.'

Kashia voelt zich even neergeslagen door Willem II. 'Ze delen ons een harde klap uit, want we waren de hele wedstrijd het betere team. We hebben het alleen niet afgemaakt. Dit hoort bij voetbal, maar ik haat voetbal nu even.'

200 wedstrijden

Toch was er nog iets positiefs voor de aanvoerder om op terug te kijken. De Georgiër speelde zijn 200e wedstrijd in de eredivisie. 'Daar ben ik uiteraard trots op. Ik kan daar goed op terugkijken als ik klaar ben met mijn carrière. Ik weet mijn debuut nog heel goed te herinneren, dat was thuis tegen NAC en het werd 0-0. Maar er zijn inmiddels zoveel wedstrijden verstreken met ups en downs.'