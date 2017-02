Kevin Diks baalt bij terugkeer: 'Dit doet veel pijn'

ARNHEM - Kevin Diks speelde vandaag zijn eerste minuten sinds zijn terugkeer in Arnhem. De van oorsprong rechtsback, stond vandaag op de linksbackpositie en zag zijn team onderuit gaan tegen Willem II, dat na een hele lange reeks goede resultaten.

'Ik had natuurlijk heel graag drie punten willen pakken bij mijn terugkeer, maar het mag niet baten. Dat doet heel veel pijn bij mij. We speelden niet groots, maar we hadden wel de bal en controle. We hadden geen grote kansen, wat ballen van de lijn en een bal op de lat. Thats it.'

Willem II scoorde wel twee keer en daarmee komt een mooie reeks van Vitesse ten einde. Dat juist tegen een van de mindere ploegen uit de reeks met AZ, Feyenoord en Twente. 'Maar misschien is het wel de moeilijkste wedstrijd uit de reeks. Willem II moet je winnen, als je een grote ploeg wil zijn moet je deze wedstrijd over de streep trekken. Nu verlies je en dat doet veel pijn.'

Linksback

De Apeldoorner speelde vandaag op de linksbackpositie, een positie waar hij lang niet speelde. 'Ja, misschien een keer op de training bij Fiorentina. Het was even schakelen, maar het maakt me niet uit of ik nou rechts, centraal of links sta. Als ik maar speel.'

Misschien staat hij volgende week wel weer op rechts, als Leerdam geschorst is tegen Ajax. 'Ja, dat is een hele zure gele kaart. Er lopen wel vijf jongens van ons naar de scheidsrechter. Hij kan ook gewoon zeggen dat hij het verkeerd zag, maar dan geeft hij Kelvin geel. Dat is zuur.'