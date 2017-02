NEC-fans blijven actievoeren voor zieke Noa

NIJMEGEN - De actie van NEC-fans voor de zieke Noa (12) heeft tot nu toe zo'n 400 euro opgeleverd. De fans blijven doorgaan met geld inzamelen.

Noa uit Beuningen heeft al acht jaar een tumor in zijn hoofd. Om een dolfijntherapie voor hem mogelijk te maken veilen en verkopen de NEC-fans vrijdag en zaterdag sportkleding en gesigneerde shirts van NEC-spelers. Voor dolfijntherapie op Curaçao is zo'n 7700 dollar nodig.

Bij de thuiswedstrijd van NEC over twee weken, richten de fans een stand in en houden opnieuw een veiling om zo meer geld in te zamelen voor Noa, die zelf ook NEC-supporter is.

