Politie doet invallen bij huizen in Hattem vanwege drugshandel

Foto: politie

HATTEM - De politie heeft deze maand bij drie huizen in Hattem invallen gedaan, in verband met drugshandel. Er zijn zeker zes mensen aangehouden. Eén drugshandelaar is zijn huurhuis vanwege de drugspraktijken nu kwijt.

Het valt de politie op dat ze geregeld mensen tegenkomt, die ernstig verslaafd zijn aan GHB en daardoor in de problemen komen, zo schrijft de politie Heerde-Hattem op Facebook. Bij de inval in het eerste huis zijn 52 gram amfetamine, 30 xtc-pillen en 250 milliliter GHB gevonden. Twee mensen worden vervolgd voor drugshandel en drie mensen voor drugsbezit. Bij een tweede inval is 150 milliliter GHB en 3 xct-tabletten in beslag genomen. Donderdag werd bij een derde inval een verdachte aangehouden, die handelde in pillen. De politie vond bij hem 60 xtc-tabletten. Deze verdachte wordt vervolgd wegens drugshandel.