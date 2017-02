Gemeente sluit Zevenheuvelenweg af vanwege sneeuwval

BERG EN DAL - Er ligt zoveel sneeuw op de Zevenheuvelenweg tussen Berg en Dal en Groesbeek, dat de weg is afgesloten voor het verkeer. Verschillende auto's zijn er zaterdagavond gestrand. Boeren moesten de auto's met de tractor lostrekken.

Door sneeuwval is de weg spekglad, de bochten en heuvels zijn een onneembaar obstakel geworden. Inmiddels is de weg door de gemeente met hekken en borden afgesloten, dit blijft zo tot zondagochtend.

Eerder op de avond was de weg ook al afgesloten, automobilisten hebben toen zelf de afzettingen aan de kant geschoven. Waar mogelijk houd de politie toezicht.

Op verschillende wegen in Groesbeek is het spekglad, sneeuwval zorgt voor problemen volgens de wijkagent. Naar verwachting houdt de sneeuw tot zondagmorgen aan, dan wordt opnieuw bekeken of de weg weer open kan.