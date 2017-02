Rechter maakt bomenkap Heerderweg toch mogelijk

Foto: archief Omroep Gelderland

EPE - De provincie kan door met de bomenkap aan de Heerderweg in Epe. De actiegroep Ons Mooi Epe heeft de uitspraak van de rechter zaterdagavond bekend gemaakt. Deze actiegroep is in een felle strijd met de provincie verwikkeld om deze bomenkap te voorkomen.

Maandag werd de bomenkap deels stilgelegd, omdat er nog sprake was van een zogenoemde voorlopige voorziening. De rechter heeft deze voorlopige voorziening opgeheven en dat betekent dat de provincie vanaf dit moment mag kappen. In totaal wil de provincie 225 bomen aan de Heerderweg kappen voor het aanleggen van een nieuwe weg met aan beide kanten een fietspad. Oorspronkelijk wilde de provincie ruim 600 bomen kappen, maar dat heeft de actiegroep Ons Mooi Epe weten terug te brengen tot 225. Zie ook: Kaalslag door provincie en gemeente mag doorgaan (onsmooiepe.nl)

