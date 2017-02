Verschillende ongelukken op de A50

Foto: Chantal Schoot-Potjes

ARNHEM - Op de A50 in Gelderland zijn zaterdagavond verschillende ongelukken gebeurd. Er valt sneeuw, maar het is nog niet duidelijk of dat ook de oorzaak is van de verschillende ongelukken tegelijkertijd.

Op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo is de linkerrijstrook daarom afgesloten. Er staat om 20.40 uur een file van 3 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer.

Ook ter hoogte van knooppunt Valburg is op de A50 een ongeluk gebeurd, in de richting Oss-Arnhem.

Op de A50 tussen Schaarsbergen en Hoenderloo is ook sprake van een ongeluk, in de richting Arnhem-Apeldoorn.

En eerder zaterdagavond is vanwege een ongeluk op de A50 de afrit bij Heteren afgesloten. Het KNMI waarschuwt voor gladheid met een zogenoemde code geel. Zie ook: Afrit A50 dicht na ongeval

Pas op voor gladheid, code geel vanaf zaterdagavond 20.00 uur