Auto botst met trein in Ede, vermoedelijk speelt gladheid een rol

Foto: Omroep Gelderland

EDE - In Ede is zaterdagavond een auto onder de trein gekomen. Wonder boven wonder zijn er geen gewonden gevallen. Tussen Ede-Wageningen en Barneveld-Zuid rijden geen treinen.

Het ongeluk gebeurde op de spoorwegovergang aan de Larixlaan in Ede. Vermoedelijk is de auto door de sneeuwval doorgegleden. De auto is bij de botsing met de trein om zijn as gedraaid en aan de voor- en achterkant geraakt. De bestuurder, een oudere dame, is met de schrik vrij gekomen. Aan de trein is geen schade te zien. In de trein zaten ongeveer 150 reizigers. Rond 20.50 uur is de trein naar het station gereden, vlakbij de spoorwegovergang waar het ongeluk gebeurde. Om 20.56 uur is het treinverkeer tussen Ede-Wageningen en Barneveld weer op gang gekomen.