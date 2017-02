Liveblog: Kan Vitesse de Tilburgers nog op de knieën krijgen?

ARNHEM - Vitesse is bezig aan een enorm goede reeks in de eredivisie. In heel 2017 werd nog niet verloren, sterker nog: alle wedstrijden werden gewonnen op de wedstrijd bij FC Groningen na. Vandaag moet Willem II bedwongen worden.

TUSSENSTAND VITESSE - WILLEM II: 0-0

51e minuut: Enorme kans voor Lewis Baker, die de bal gelukkig meekrijgt en naar binnenkapt. Zijn schot wordt alleen gekeerd door een Willem II-verdediger die op de doellijn stond.

46e minuut: We gaan weer beginnen, de Arnhemmers trappen af. Hopelijk een betere tweede helft.

45e minuut: Rust!

42e minuut: Slordig is Vitesse wel. De Arnhemmers kunnen met 3 tegen 2 eruit komen, maar de bal van Nakamba is heel slecht. Kans verkeken.

39e minuut: Ongelooflijk! Vitesse krijgt na een voorzet van Diks drie kansen binnen 10 seconden, maar de aanvallers krijgen de bal niet over de doellijn.

36e minuut: Maikel van der Werff gaat geblesseerd het veld af, hij lijkt veel pijn te hebben. Matt Miazga vervangt hem.

31e minuut: Nu wat opleving in het stadion. Tighadouini raakt met zijn uithaal snoeihard de lat.

24e minuut: Het is nog niet spectaculair in GelreDome. Aan beide kanten gaat veel mis.

18e minuut: Nu weer een grote kans voor Vitesse. Baker legt de bal panklaar voor Van Wolfswinkel, maar die komt net niet bij de bal.

17e minuut: Schotkans Oulare, maar dat schot gaat over.

15e minuut: Kansje voor Baker. De middenvelder krijg een afgeslagen corner voor zijn voeten en haalt uit. Zijn schot gaat een meter naast.

13e minuut: Aanvalletje Vitesse. Nathan dribbelt door het centrum en speelt af op Tighadouini, die ziet Rashica vrijstaan. De Kosovaar geeft de bal voor, maar de voorzet wordt gekraakt.

9e minuut: Willem II is voorlopig de ploeg met het meeste balbezit.

3e minuut: Waar verwacht werd dat Leerdam op links zou spelen en Diks op rechts, is er toch voor het tegenovergestelde gekozen door trainer Fraser.

1e minuut: We zijn begonnen!

20.43 uur: Daar zijn de spelers die het vanavond moeten gaan doen.

20.37 uur: Kevin Diks gaat vandaag zijn eerste minuten maken sinds zijn terugkeer in Arnhem.

20.34 uur: Kijk, dit is de situatie buiten..

20.25 uur: Bij Willem II komen we ook nog wat Vitesse-gerelateerde namen tegen. Zo staat middenvelder Elmo Lieftink daar in de basis, hij is opgeleid door de Arnhemmers. Ook trainer Erwin van de Looi is uit de Vitesseschool, hij speelde van 1991 tot en met 1997 voor Vitesse. De Huissenaar kwam tot 133 wedstrijden.



20.20 uur: De spelers zijn druk met de warming-up!

20.13 uur: 'Dit is een paradijsje', zo zegt een lokale verslaggever hier in GelreDome. Buiten is het namelijk wit én daar hebben ze binnen in het stadion geen last van door het dak dat boven het veld hangt.

20.10 uur: Opstelling Vitesse is bekend: Room; Leerdam, Kashia, Van der Werff, Diks; Baker, Nathan, Nakamba, Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini.

20.05 uur: Bij Vitesse speelt aanvoerder Guram Kashia zijn 200e wedstrijd in de eredivisie. De aanvoerder maakte op 18 september 2010 zijn debuut tegen NAC Breda. Hij is de eerste buitenlander die dat voor elkaar krijgt, bij Vitesse.

20.00 uur: Vitesse speelt vanavond tegen Willem II. De eerste wedstrijd van dit seizoen was ook tegen de Tilburgers, toen werd er maar liefst met 1-4 gewonnen in Tilburg. Toen maakte Ricky van Wolfswinkel zijn eerste treffer in Arnhemse dienst, nu staat de spits alweer op tien treffers.