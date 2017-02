Meteen raak: atleet Thijmen Kupers loopt EK-limiet

Kupers vorig jaar tijdens de EK outdoor. Foto: ANP

APELDOORN - Het was zijn eerste wedstrijd van het seizoen en het was meteen raak. Atleet Thijmen Kupers uit Lengel liep zaterdag tijdens de NK indoor in Apeldoorn de EK-limiet op de 800 meter.

De 25-jarige Kupers kwam in de halve finales tot een tijd van 1.48,33. De limiet was 1,49,00. Kupers gaat in Apeldoorn op jacht naar zijn tiende nationale titel. De Achterhoeker was door een kuitblessure nog niet in actie gekomen dit seizoen. Twee jaar geleden won hij brons op de EK indoor.