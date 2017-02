Politie: kijk uit naar man in zwarte jas met oranje hesje

APELDOORN - De politie roept via Burgernet op om uit te kijken naar een man in een zwarte jas met daarover een oranje hesje in de buurt van de Laan van Orden in Apeldoorn.

Het is niet duidelijk waarom er naar deze man uitgekeken moet worden. Wie deze man ziet, wordt gevraagd om 'direct' Burgernet te bellen. Het telefoonnummer van Burgernet is 0800-0011 Het gaat om een blanke man van rond de 40 jaar met een normaal of gespierd postuur. Hij draagt een donkere, beige broek. De politie deed de Burgernetmelding zaterdagmiddag rond 17.00 uur.