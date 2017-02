Kinderen leren duurzaam bouwen in Bekiekcentrum

BORCULO - Jaren is er aan gewerkt en eindelijk is het nu zover. Basisschoolleerlingen in Borculo kunnen contact maken met de wereld van duurzame techniek in het Bekiekcentrum.

In dit democentrum zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energiezuinig en duurzaam bouwen te vinden. Doordat de leerlingen gebruik maken van de nieuwste materialen komen ze al in een vroegtijdig stadium in aanraking met het begrip duurzaam. Zestien panelen Het Bekiekcentrum bestaat uit zestien uitneembare panelen van verschillende materialen. Deze panelen zijn flexibel. Er zijn daardoor steeds nieuwe materialen en producten te zien. Ook is het mogelijk om een deel van de ruimte demontabel te maken zodat het als praktische trainingsplek kan dienen. Kenniscentrum Niet alleen basisschoolleerlingen maken gebruik van het centrum. Ook Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) gaat de demoruimte gebruiken ter ondersteuning van de informatie- en adviesactiviteiten op het gebied van energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen. Het Bekiekcentrum kan hierbij visuele ondersteuning bieden en fungeren als bijeenkomstlocatie. Oefenruimte Voor Bouwmensen Gelderland Oost wordt het een oefen- en demoruimte voor leerlingen en vakvolwassen cursisten.