Rijnstate wil verwarde mensen alternatief bieden voor de politiecel

Foto: Pixabay

ARNHEM - Verwarde mensen belanden vaak in de politiecel. Daar wordt het voor hen vaak niet beter op en er is geen professioneel medisch toezicht. Het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem opent daarom in 2018 een Spoedeisende Psychiatrische Unit (PSU) waar deze mensen terechtkunnen.

Het gaat volgens psychiater Jeroen van Waarde van Rijnstate om acuut verwarde mensen, die de realiteit uit het oog kwijt zijn. Vaak onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen. Het kunnen ook mensen zijn die rondlopen met zelfmoordplannen. Of mensen waar familie zich ernstig zorgen over maakt, omdat ze vreemd gedrag vertonen. 'Politiecel maakt het erger' 'Nu moeten deze mensen vaak lang wachten tot een deskundige hen opzoekt in de cel of thuis. Een politiecel is voor deze mensen niet een veilige plek om te zijn', stelt psychiater Van Waarde. 'Het maakt de psychische gevolgen alleen maar groter.' Open in 2018 Een ziekenhuisomgeving, waar mensen ter observatie opgenomen kunnen worden, is volgens Van Waarde dan beter. 'Nu gebeurt dat ook bij mensen die bijvoorbeeld buikpijn hebben.' Het is de bedoeling dat de Spoedeisende Psychiatrische Unit (PSU) tegelijk met de nieuwe huisartsenpost in 2018 open gaat.