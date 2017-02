Nijmeegse Norbert, 'nee ik heet Jaap', duikt op als reageerder DENK

NIJMEGEN - Een foto van een student van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Nijmegen is gebruikt in een nepprofiel om de publieke opinie op sociale media voor de partij DENK te beïnvloeden. Dat zegt de krant NRC. 'Ik wist er helemaal niets van', reageert de vierdejaars student pedagogiek die Jaap de Groot blijkt te heten.

NRC meldt dit weekend dat de politieke partij van Tunahan Kuzu en Selcuk Özturk op sociale media geholpen wordt door trollen, zogeheten nepprofielen op het internet. De krant had inzage in meerdere Whatsappgroepen met daarin medewerkers en politici van DENK.

'Reageerders bestaan niet'

De berichten suggereren volgens de krant dat de personen die online DENK helpen niet bestaan, maar dat ze worden aangestuurd door individuen of organisaties. Het zou gaan om minstens twintig nepprofielen op Twitter en Facebook, samen goed voor ruim 1.600 berichten en 2171 reacties.

Journalisten kwamen er achter dat Jaaps foto stond bij een reactie op een filmpje van DENK en dat de reageerder Norbert Groenendijk zou heten. Jaap de Groot reageert laconiek op de ontdekking. 'Ik weet dat mijn foto is gebruikt bij minimaal één reactie bij een filmpje van DENK. Het is niet cool, maar wat doe je eraan', zegt hij tegen Omroep Gelderland. 'We leven in een digitale samenleving waarin aan de lopende band nepprofielen worden gemaakt.'

Student verwacht geen excuses

Of er meerdere nepreacties bestaan met zijn afbeelding, weet de Nijmegenaar niet. 'Die heb ik niet kunnen zien.' Excuses van DENK dan wel de maker van het nepprofiel verwacht hij niet. 'Wat moet ik met excuses, ze moeten dan heel diep gaan. Maar dan zouden ze wel ballen hebben.'

Een woordvoerder van de HAN vindt de vermeende handelwijze niet netjes. 'Het is eigenlijk een zaak tussen Jaap en DENK', reageert hij, 'maar we gaan het hier maandag op school nog wel even over hebben.'

Reactie DENK

Farid Azarkan uit Culemborg, lid van DENK en in de race voor een zetel in de Tweede Kamer, laat in een korte reactie aan Omroep Gelderland weten dat 'DENK niets met de trollen en nepprofielen te maken heeft'.