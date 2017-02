Gele Rijders vinden erezwaard terug

Foto: Frans Paalman

HET HARDE - Na 70 jaar is het erezwaard van het Korps Rijdende Artillerie (de Gele Rijders) weer terug waar het hoort: in het museum in 't Harde. Dat meldt dagblad De Gelderlander.

Het zwaard was in de negentiende eeuw speciaal vervaardigd voor de oorlogsveteraan kolonel Adriaan van Pittus. Veel veldslagen uit zijn tijd staan erin gegraveerd, zoals Smolensk, Celebes en Waterloo. Het zwaard behoorde tot de relikwieën van het korps dat toen nog was gevestigd in de Willemskazerne in Arnhem. Tijdens de mobilisatie van het Nederlandse leger is de hele verzameling van het korps in kisten verpakt en verstopt in een veem (opslagplaats) nabij Tiel. Na de oorlog bleken er drie kisten gestolen, met daarbij het zwaard. Foto: Frans Paalman Een sensatie Directeur Marius van Pelt van het Museum van het Korps Rijdende Artillerie in 't Harde noemt de vondst van het erezwaard een regelrechte historische sensatie. Stiekem hoopt de directeur dat er nu nog meer spullen opduiken uit de verdwenen koffers. Zie ook: Gestolen erezwaard terug bij Gele Rijders (deGelderlander.nl)