Overvallers ranselen man (51) af om hennep

Foto: Pixabay

ARNHEM - Een 51-jarige man is vrijdagavond in zijn woning aan de Patersstraat in Arnhem mishandeld door vier onbekende mannen. Ze hadden het gemunt op zijn hennepkwekerij en vertrokken met een groot deel van de oogstrijpe planten.

De bewoner moest in het ziekenhuis worden behandeld aan zijn verwondingen. Toen dat achter de rug was, hielden agenten het slachtoffer aan voor zijn hennepkwekerij in de woning. Onder schot gehouden De man werd rond 18.00 uur overvallen. Een van de daders bedreigde hem met een vuurwapen. Hij kreeg van meerdere daders klappen en moest samen met zijn vriendin naar de woonkamer waar ze onder schot werden gehouden door de vuurwapenbezitter. Ondertussen haalde de rest de kwekerij leeg. De vriendin van het slachtoffer sloeg uiteindelijk alarm. Haar vriend was onder meer gewond aan zijn gezicht. In een ambulance ging hij naar het ziekenhuis. Summier signalement De politie beschikt over een summiere beschrijving van de vier overvallers. De daders hadden hun gezichten grotendeels bedekt en droegen donkere kleding. Vermoedelijk ging het om drie getinte mannen en een blanke man. De kwekerij telde ruim 140 planten. De politie zoekt getuigen.