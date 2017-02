Roemenen met reiskoffer vol Kruidvat-spullen aangehouden

DODEWAARD - Bij een controle op de A15 zijn vrijdagavond twee Roemenen aangehouden. In hun auto lagen spullen die waarschijnlijk zijn gestolen uit Kruidvat-filialen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Dat meldt de politie op Facebook. Agenten hielden een controle tussen Dodewaard/Opheusden en Echteld. Ze besloten een auto met Engels kenteken aan de kant te zetten, nadat de camera die automatisch kentekens uitleest even na 20.30 uur aansloeg op de buitenlandse kentekenplaten. 'Het voertuig wordt veelvuldig gebruikt door mobiele bandieten', zegt de politie.

In de auto bleken twee Roemenen te zitten, die vaker met de politie in aanraking zijn geweest. Ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Agenten zagen al snel dat er een geprepareerde plastic tas met inhoud op de achterbank stond. In de kofferbak vonden ze een reiskoffer van 80 bij 50 centimeter, gevuld met vermoedelijk gestolen artikelen. Het gaat onder meer om scheermesjes, opzetborsteltjes en chocolade.