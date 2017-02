Zwaargewonde bestuurder op A28 is jongen van 17

PUTTEN - De automobilist die vrijdagnacht zwaargewond raakte op de A28 tussen Ermelo en Putten is een jongen van 17 uit Harderwijk.

Omdat hij alleen in de auto zat en 17-jarigen slechts met een rijbewijs én een begeleider de weg op mogen, was de tiener in overtreding. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

De jongen knalde met zijn auto achter op een vrachtwagen. Die combinatie stond na een eerdere aanrijding stil op de vluchtstrook.

Jongen had niet gedronken

De bestuurder zat ernstig bekneld in de auto, meldt de politie. Hij is door de brandweer bevrijd en er kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. In het ziekenhuis heeft de jongen ook nog een blaastest kunnen doen. Daaruit bleek dat hij niet onder invloed van alcohol was.

Het ongeluk gebeurde na een eerdere aanrijding op de A28. Een 31-jarige automobiliste uit Rotterdam sloeg rond 00.25 uur met haar auto over de kop, maar ze liep geen schrammetje op.

De politie vermoedt dat ze de controle over haar voertuig was kwijtgeraakt, nadat ze was geraakt door een ander voertuig. Politiewoordvoerder Esther Naber: 'De toedracht en aanleiding van dit ongeval zijn nog erg onduidelijk. We zijn op zoek naar getuigen die er iets van gezien hebben.'

