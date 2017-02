Er komt nog meer sneeuw aan

Elst. Foto: familie Ederveen

ARNHEM - Sneeuwliefhebbers in Gelderland kunnen hun hart ophalen: het is een witte wereld. En er komt nog meer sneeuw aan, zegt MeteoGroup in Wageningen.

Zaterdagavond en -nacht trekt een tweede sneeuwgebied over. Weervrouw Moniek Wulms: 'De dikste sneeuwlaag ligt zondagmorgen, denk ik, rond Ermelo, Putten en Nijkerk. Zo'n 5 centimeter, lokaal wel 7 à 8 centimeter.' Op hogere delen wordt het wat witter dan op andere plaatsen, weet Wulms. 'Maar het is overal écht winters weer, met temperaturen rondom nul. Zaterdagmiddag net iets erboven, vannacht er net onder.' Moniek Wulms in De Hoop op Zaterdag: Voorjaarsachtig Zondagmorgen kan nog wat sneeuw vallen, daarna lijkt het droog te worden. 'De zon schijnt dan af en toe, vooral in de Achterhoek. Het wordt een mooie middag, maar het gaat wel dooien: het wordt 4 graden', zegt Wulms. Na het weekeinde wordt het 'voorjaarsachtig', meldt Wulms. 'Veel zon en flink oplopende temperaturen. Vooral de middagtemperaturen: maandag 7 graden, dinsdag 8 en woensdag misschien wel 10 of 11. De nachten blijven koud, met lichte vorst.' Code geel Het KNMI waarschuwt voor gladheid. Vanaf 20.00 uur tot zondag 8.00 uur geldt weer code geel. 'Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan', zegt het KNMI. Zie ook: Mooie plaatjes: Gelderland kleurt wit

