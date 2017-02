Onderwijsprijzen naar scholen in Elburg en Malden

ARNHEM - De Regenboog in Malden en het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg zijn de Gelderse winnaars van de tweejaarlijkse Onderwijsprijs. De uitreiking gebeurde door Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer in het stadhuis in Arnhem.

Basisschool De Regenboog in Malden wint de prijs vanwege het project 'schooltuin'; de school heeft een tuin waar alle groepen in werken gedurende het tuinseizoen.

Overblijfrestaurant

Vier keer per jaar is er een overblijfrestaurant waarbij de kinderen een lunch maken met producten uit hun eigen tuin. De jury prijst in het juryrapport dit concept van de basisschool in Malden. 'De Regenboog laat zien hoe belangrijk een ‘levende school’ kan zijn voor een wijk of dorp.'

De school in Elburg is in het zonnetje gezet voor het gebruik van de iPad bij de gymnastieklessen. Het Nuborgh College gebruikt de camera van de iPad om de leerlingen inzicht te geven in hun leerproces.

iPad ook bij natuurkunde

De beelden worden bovendien gebruikt bij natuurkunde. De jury toonde zich enthousiast hierover: ‘Niet alleen topsporters hebben baat bij het gebruik van een camera. Ook leerlingen op school. Je bent niet helemaal afhankelijk van de trainer of docent, maar meer dan voorheen, zoals dat zo mooi heet, eigenaar van je eigen leerproces.'

De onderwijsprijs wordt sinds 1993 elke twee jaar uitgereikt.