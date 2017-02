Keeper Filip Bednarek schuldbewust: ik had de muur beter moeten neerzetten

EMMEN - De Graafschap wacht het hele seizoen al op een zege in een uitwedstrijd. Ook tegen FC Emmen lukte het niet. 'Maar ik zal altijd positief blijven', zegt doelman Filip Bednarek.

De Pool keepte een uitstekende eerste helft van het seizoen. Ook na de winterstop houdt Bednarek zijn ploeg nog vaak in de race, zoals ook maandag tegen Cambuur.

Maar toch is hij iets minder constant. Zo verweet hij zichzelf de 1-0 van Emmen. 'Mijn hoek is in principe de lange hoek', vertelde Bednarek over de bal die er in de korte hoek invloog. 'De bal gaat over de muur en die had had ik iets breder moeten uitzetten. Dat is mijn fout.'

Positief blijven

De doelman, bezig aan zijn eerste seizoen bij De Graafschap, wil niet bij de pakken neerzitten. 'Het is niet altijd even prettig zoals het gaat, maar we moeten positief blijven. Ik heb het gevoel dat we er nog iets van kunnen maken', doelt hij op de strijd later dit seizoen in de 4e periode.'

Onnodig

'Als je ook kijkt naar deze wedstrijd. We krijgen aardige kansen en moeten dat dan doortrekken. Dit is onnodig', doelt Bednarek op de 2-0 nederlaag. 'In de tweede helft gooien wij het open, er komen veel ruimtes en zij krijgen veel te veel kansen. Alle ballen die er tussen vielen waren voor Emmen.'

Verslaggever Richard van der Made sprak na afloop met Bednarek, en verdediger Jan Lammers: