Winterweer gooit voetbalprogramma in de war

ARNHEM - Door vorst en sneeuwval gaan veel voetbalwedstrijden dit weekeinde niet door.

In de tweede divisie is de wedstrijd van De Treffers tegen HHC Hardenberg afgelast. Het duel in Groesbeek zou om 15.30 uur beginnen.

In de hoofdklasse A is zaterdag het duel sv DFS - Sliedrecht afgelast.

In de hoofdklasse B gaan zaterdag vier wedstrijden van Gelderse clubs niet door:

Urk - Nijkerk

Excelsior - csv Apeldoorn

Staphorst - SDC Putten

SDV Barneveld - AZSV

Lagere klassen

Vrijdag besloot de KNVB in district Oost al tot een algehele afgelasting voor categorie B dit weekend. Het gaat om zo'n 3000 wedstrijden.

In categorie A wordt de beslissing overgelaten aan de consuls van de clubs. Ook daar zijn zaterdag veel wedstrijden afgelast.