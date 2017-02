Man schopt wandelaar bewusteloos

Foto: Facebook/politie Zutphen

ZUTPHEN - De politie in Zutphen is op zoek naar de man die in de nacht van vrijdag op zaterdag een voorbijganger bewusteloos heeft geslagen en geschopt. Dit gebeurde op de kruising Beukerstraat/Bornhovestraat.

Het slachtoffer werd rond 2.15 uur zonder aanleiding in zijn gezicht geslagen. De man kwam door de klap ten val, waarna hij in zijn gezicht werd getrapt. Hij raakte daardoor buiten bewustzijn. De man is behandeld door personeel van de huisartsenpost. Hij zegt een zilveren ketting te missen. De politie heeft een signalement van de dader: lengte 1.85 meter

blanke huidskleur

slank postuur

30 tot 35 jaar oud Kleding: donkere jas/bomberjack

blauwe spijkerbroek

zwarte wollen muts

donkere sneakers De politie zoekt verder naar mensen die getuige waren van de mishandeling. Ze kunnen 0900-8844 bellen of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.