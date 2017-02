'Onderzoek naar bestuurder Insula Dei die echtgenoot inhuurde'

ARNHEM - De raad van toezicht van zorginstelling Insula Dei Huize Kohlmann in Arnhem onderzoekt mogelijke belangenverstrengeling door bestuurder Barbara Versteegen. Dat schrijft de Gelderlander.

Versteegen heeft volgens de krant voor de inrichting van de verpleeghuizen die ze bestiert jarenlang een beroep gedaan op het bedrijf van haar echtgenoot. Het gaat om Gosselink BV in Groesbeek.

De raad van toezicht wil binnen drie maanden weten hoe lang duurde en hoeveel geld daarmee was gemoeid.

De voorzitter van de raad van toezicht van Insula Dei Huize Kohlmann zegt in de Gelderlander dat hij pas sinds kort weet heeft van de vermeende belangenverstrengeling. 'Onze architect blijkt al zaken met Gosselink te doen voordat mevrouw Versteegen in 2011 in dienst trad als onze bestuurder', aldus voorzitter Frans König. 'Dat neemt niet weg dat we willen uitzoeken hoe omvangrijk de samenwerking is.'

Het onderzoek gebeurt door de accountant van de Arnhemse zorginstelling. König laat weten niet te twijfelen aan de goede bedoelingen van zijn bestuurder.